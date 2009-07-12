Известный боксер найден мертвым в отеле

Известный канадский боксер-профессионал, экс-чемпион мира Артуро Гатти найден мертвым в отеле в Бразилии.

Тело 37-летнего боксера было обнаружено 11 июля в номере отеля на бразильском курорте Порту-де-Галиньяс, сообщает канадский телеканал CTV со ссылкой на представителей местной администрации.

Правоохранительные органы Бразилии занимаются расследованием обстоятельств смерти А.Гатти. "Мы пока не можем сказать ничего конкретного, хотя все это, конечно, очень странно", - заявил следователь бразильской полиции Эдилсон Алвес.

Артуро Гатти по прозвищу "Гром" был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе. Он был известен как один из самых зрелищных боксеров-профессионалов.

РБК