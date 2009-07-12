Ющенко поздравил киевское Динамо с новым трофеем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил футбольный клуб «Динамо» (Киев) с завоеванием Суперкубка Украины по футболу.

Об этом говорится в поздравлении главы государства, размещенном на его официальном сайте. (УНИАН: вчерашний матч за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и обладателем Кубка Украины, полтавской "Ворсклой", закончился победой киевлян со счетом 4:2 (по пенальти)).

«Мне чрезвычайно приятно, что киевский клуб в очередной раз завоевал этот почетный трофей, утвердив свои позиции одного из лидеров отечественного футбола и подарив радость победы тысячам своих болельщиков”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, в рамках подготовки Украины к Евро-2012 футбол приобретает особое значение в жизни всего украинского общества. По убеждению В.ЮЩЕНКО, государство, частный бизнес, руководители футбольных клубов и организаций, спортивная общественность должны объединить усилия для развития этого вида спорта. “Каждый наш успех укрепляет положительный имидж Украины”, - подчеркнул глава государства.

В.ЮЩЕНКО пожелал игрокам “Динамо” (Киев) здоровья, счастья, воодушевления и удачного старта в новом сезоне.