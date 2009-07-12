Анатолий Тимощук дебютировал в составе "Баварии"

Анатолий Тимощук в пятницу дебютировал в составе мюнхенской "Баварии", которая сыграла вничью 0:0 в контрольном матче с австрийским "Зальцбургом", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный сайт немецкого футбольного клуба.

В матче, который стал дебютным и для нового наставника мюнхенцев голландца Луи ван Галя, тренер выпустил на каждый из таймов разные составы. Тимощук играл с первых минут матча до перерыва, а его партнерами в первом тайме были игроки, выступавшие в "основе" в прошлом сезоне.

Чемпионат Германии по футболу для вице-чемпиона страны "Баварии" начнется 8 августа гостевой встречей с "Хоффенхаймом".