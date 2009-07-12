Анатолий Тимощук дебютировал в составе "Баварии"
00:18, 12 июля 2009Спорт
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До начала чемпионата меньше месяца
|Анатолий Тимощук
В матче, который стал дебютным и для нового наставника мюнхенцев голландца Луи ван Галя, тренер выпустил на каждый из таймов разные составы. Тимощук играл с первых минут матча до перерыва, а его партнерами в первом тайме были игроки, выступавшие в "основе" в прошлом сезоне.
Чемпионат Германии по футболу для вице-чемпиона страны "Баварии" начнется 8 августа гостевой встречей с "Хоффенхаймом".
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