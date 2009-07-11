Итог встречи за Суперкубок Украины решили послематчевые пенальти, после того как обладатель Кубка Украины - полтавская Ворскла - и чемпион страны - киевское Динамо - неперерывно, но без голов атаковали друг друга 90 минут основного времени.

Нинкович. Разводит вратаря и мяч по углам. 1:0

Цурри. То же саме, только в другой угол. 1:1

Кравченко. Сильно, вратарь не достает. 2:1

Маркоски. Повтор гола Цурри. 2:2

Еременко. Повтор гола Нинковича. 3:2

Деспотовски. Шовковский запутал игрока и взял мяч. Счет не меняется

Ярмоленко. Сильно в верхний угол, вратарь черкнул пальцами по мячу, но гол. 4:2

Далкку. Пытался перебросить вратаря по центру верхом и... взял чуть выше - перекладина.

Динамо - обладатель Суперкубка.