Сборная Украины по футболу победила на Всемирной Универсиаде

10 июля студенческая сборная Украины, победив в финальном поединке команду Италии, во второй раз подряд стала чемпионом Всемирной Универсиады.

Украина - Италия 3:2 (Пискун 2, Монахов 39, Пиппа 72 автогол - Куомо 20, Кусаро 85)

Два года назад эти команды также разыгрывали золото Универсиады, и тогда все решил один точный удар, напоминает Football.ua . На этот раз зрители стали свидетелями сразу пяти голов. Уже на 2-й минуте Украина повела в счете, когда сработала домашняя заготовка во время розыгрыша углового. Игорь Гордя подал, Антон Монахов сбросил на дальнюю штангу, где мяч караулил Владислав Пискун. Второй гол наши соотечественники провели также после подачи с угла поля, с той лишь разницей, что Монахов не стал делать передачу, а сразу поразил ворота. Впрочем, к тому моменту итальянцы успели отплатить той же монетой, забив после углового.

Игорь Гордя оказался причастным и к третьему голу - пройдя по флангу, он сделал нацеленную передачу на Андрея Шевчука, однако ее замкнул не партнер по команде, а... итальянец Пиппа.

Сине-желтые продолжали полностью контролировать игру, однако секундная расслабленность привела к необязательному 3:2. И в последние пять минут основного времени и трех - компенсированного арбитром, пришлось сильно понервничать, когда соперник практически всей командой пошел ва-банк. Однако счет на табло так и не изменился: Украина - чемпион!

Главный тренер сборной Владимир Лозинский в послематчевом комментарии информ-службе ФФУ отметил: "Наш успех двухгодичной давности многие считали случайным, в том числе и в Украине. Поэтому тем более приятна нынешняя победа..."