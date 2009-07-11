Кто из динамовцев сможет играть против Ворсклы?

Не успел Валерий Газзаев приступить к работе на посту главного тренера киевского «Динамо», как столкнулся с серьезными кадровыми проблемами, которые усугубились за время межсезонного сбора в Австрии (лазарет киевлян пополнился Алмейдой, Кравцом, Богушем и Мандзюком). Оставшиеся в распоряжении наставника игроки оставляют немного вариантов выбора стартового состава на сегодняшний матч Суперкубка Украины против «Ворсклы».

Скорее всего, изменения по сравнению с контрольным матчем против «Айнтрахта» будут минимальными, считает «Команда». Кандидатура Шовковского в отсутствие повредившего бедро Богуша выглядит едва ли не безальтернативной. Пару центральных защитников составят Юссуф и Хачериди, также на ставшей проблемной позиции тренер может рассчитывать на универсального Бетао. На месте самого бразильца хорошо зарекомендовал себя Еременко. Слева в обороне сложно найти замену Эль-Каддури.

В нападении и полузащите возможностей для маневра намного больше. После небольшого повреждения вернулся в строй Артем Милевский, компанию которому в контрольных матчах в атаке в спаррингах составлял Гильерме. Также с лучшей стороны показал себя Ярмоленко. От поединка к поединку на любимом правом фланге прибавляет Олег Гусев. Две оставшиеся позиции в центре поля надежно заняты Вукоевичем и Алиевым.

Добавим, что после вторничного матча с «Айнтрахтом» и перелета в Киев футболисты получили два выходных дня. Здесь Валерий Газзаев целиком положился на профессионализм подопечных, от которых потребовал жестко соблюдать режим и не набрать ни грамма лишнего веса. В пятницу динамовцы провели последнюю перед поединком тренировку, после чего вылетели в Сумы.

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