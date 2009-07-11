Деньги на Евро-2012 тратятся на посторонние цели

Бюджетные средства Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года тратятся на объекты и мероприятия, которые не имеют отношения к чемпионату, пишет газета «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники.

Так, по информации источников газеты, в Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта нет документов, обосновывающих включение ранее незапланированных к строительству объектов в программу Евро-2012.

В частности, отсутствует обоснование включения в программу возведения на территории, принадлежащей частной фирме, Национального олимпийского центра подготовки по игровым видам спорта с центром спортивной медицины и антидопинговым центром в селе Гореничи Киевской области. На строительство этого центра запланировано потратить 448,2 млн. грн. бюджетных средств, в прошлом году было выделено 38,6 млн. грн.

Источники также проинформировали об инициативе Министерства здравоохранения направить 6,5 млн. грн. госпрограммы на капитальный ремонт общежитий медицинских учебных заведений и центров последипломного образования. Еще 20 млн. грн. Минздрав решил передать реабилитационно-диагностическому центру в Краматорске Донецкой области. Ни один из указанных объектов не входит в перечень медицинских учреждений, которые должны обслуживать чемпионат.

Кроме того, как сообщают источники издания, за год Министерство образования и науки так и не смогло разработать и утвердить детализированный план освоения выделенных программой Евро-2012 средств. Планировалось, что МОН потратит 20 млн. грн. из госбюджета на строительство новых общежитий и 2,6 млн. грн. - на мероприятия, связанные с правами интеллектуальной собственности УЕФА.

При этом бюджетные деньги МОН тратило по собственному усмотрению - 4,75 млн. грн. было направлено не на строительство шести новых общежитий, как предусмотрено программой, а на реконструкцию и ремонт старых, которые не будут принимать гостей чемпионата, отмечает газета. По подсчетам экспертов, всего на подготовку «спальных мест» для гостей было использовано только 34% средств, выделенных в рамках программы Евро-2012.

Что касается защиты интеллектуальной собственности УЕФА, в рамках программы Евро-2012 вопреки законодательству МОН получило 700 тыс. грн. бюджетных средств на проведение экспертизы заявок относительно регистрации прав на интеллектуальную собственность УЕФА. Однако указанные работы, в соответствии с украинским законодательством, должны выполняться за счет сборов, уплаченных заявителями, продчеркивает «Зеркало недели».