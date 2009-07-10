Тимошенко об УЕФА, Польше, четырех городах и финальном свистке

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что УЕФА 30 ноября окончательно утвердит четыре украинских города, в которых будет проводиться Чемпионат Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня после заседания Украинско-польского комитета по вопросам подготовки к проведению Евро-2012.

«Мы абсолютно убеждены, что 30 ноября Украина будет полностью готова к тому, чтобы утвердили четыре города, которые будут принимать Евро, и позитивно оценили работу страны в подготовке», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, премьер отметила, что в связи с мировым кризисом обе страны – и Польша, и Украина – сталкиваются с проблемами сокращения бюджетных поступлений.

«В таких условиях очень сложно осуществлять такие макропроекты, но в то же время обе страны успешно проходят курс подготовки, своевременно, и финансируются в запланированном объеме», - добавила она.

Между тем, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК уточнил, что в 2009 году бюджетное финансирование инфраструктурных проектов в рамках Евро-2012 составит около 800 млн. евро, в том числе 100 млн. евро – на реконструкцию НСК «Олимпийский», 130 млн. евро – на строительство терминалов и взлетно-посадочных полос в аэропортах, более 400 млн. евро – на строительство дорожной инфраструктуры.

Кроме того, И.ВАСЮНИК сообщил, что в 2009 году Украина привлекла более 500 млн. евро внешних ресурсов.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд ТУСК отметил, что после нескольких месяцев совместной работы Украина и Польша провели существенную работу по подготовке к чемпионату.

«Мы можем спокойно сказать, что уже сделано много работы, и наше сотрудничество осуществляется так, как мы этого хотим», - сказал Д.ТУСК.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что главы национальных правительств смогут «спокойно спать только тогда, когда прозвучит последний свисток финала чемпионата». «Это нормальная жизнь для премьер-министров. А когда мы проведем чемпионат, появится новый повод не спать спокойно», - пошутила глава украинского правительства.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня заявила, что тренируется для того, чтобы возглавить правительственную команду в товарищеском футбольном матче с командой правительства Польши.