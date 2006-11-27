France Football назвал лучшего футболиста Европы

Капитан сборной Италии, защитник мадридского "Реала" Фабио Каннаваро признан лучшим футболистом Европы 2006 года, сообщает Лента.ру.

По итогам опроса еженедельника France Football он опередил своего соотечественника, вратаря туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, французского нападающего лондонского "Арсенала" Тьерри Анри, лидера испанской "Барселоны" и сборной Бразилии, прошлогоднего обладателя трофея Роналдиньо и бывшего капитана сборной Франции Зинедина Зидана, который завершил карьеру после ЧМ-2006.

Официально "Золотой мяч" Каннаваро получит в понедельник 27 ноября вечером в Париже. Итальянского защитника наградит главный редактор France Football Жерар Эрно. Новый обладатель "Золотого мяча" отметил, что в его пользу сыграл чемпионат мира в Германии, на котором он стал одним из лучших футболистов.

"Если вспомнить чемпионат мира в Германии, то выбор по игре. В пятерке – четыре финалиста мирового первенства. Я могу только гордиться тем, что мне отдали предпочтение перед такими великими футболистами, как Зидан и Буффон. Это делает "Золотой мяч" еще более ценным для меня. В этом году не было футболиста, который забил бы 60 голов или резко выделялся на общем фоне", - отметил итальянский защитник.

Фабио Каннаваро родился 13 сентября 1973 года. За свою карьеру он выступал за "Наполи" (1992–1995), "Парму" (1995–2002), "Интер" (2002–2004), "Ювентус" (2004–2006). После окончания ЧМ-2006 перешел в мадридский "Реал". В составе сборной Италии Каннаваро провел 105 матчей и забил один гол. Неоднократный чемпион и обладатель Кубка Италии, победитель Кубка УЕФА.