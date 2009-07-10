У киевского Динамо - новый капитан

11:03, 10 июля 2009
Спорт
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На Суперкубок команду выведет...

Артем Милевский радуется забитому голу в ворота ”Порту” во время матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу. Киев, 5 ноября
Наставник киевского Динамо Валерий Газзаев, как и обещал, вчера вечером назвал игрокам капитана команды на будущий сезон.

В последние годы им был голкипер Александр Шовковский. А когда он оставался в запасе, капитанскую повязку одевал футболист, сыгравший больше всех матчей за клуб - Каддури, Михалик, Несмачный...

Вчера пришло время представителя новой генерации: обошлось без голосования, капитаном Газзаев назначил 24-летнего форварда Артема Милевского, который, предчувствуя такую миссию, на днях заявил: "Для капитана очень важно найти общий язык со всеми партнерами".

Соперниками Артема в борьбе за повязку, кроме СаШо, были Богуш и Алиев - они выходили с ней в австрийских спаррингах. Но на субботний Суперкубок с Ворсклой команду выведет Милевский.

Football.ua

 

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