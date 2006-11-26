Результаты матчей 16 тура Чемпионата Украины по футболу

19:59, 26 ноября 2006
Спорт
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Матч "Кривбасс"  -  "Шахтер" состоится завтра

"Черноморец" (Одесса) - "Динамо" (Киев)  2 : 3  

голы: Даниловский (3), Гилазев (90) - Родриго (11 п.), Гавранчич (16), Милевский (73)

"Ильичевец" (Мариуполь)  - "Таврия" (Симферополь)  1 : 0  

гол: Левига (12)

"Заря" (Луганск) - "Харьков" (Харьков)  0 : 1 

гол: Гладкий (23)

"Металлург" (Запорожье) - "Карпаты"(Львов)  1 : 2  

голы: Перишич (5) - Батиста (32), Ищенко (63)

"Металлист"(Харьков) - "Сталь" (Алчевск)  1 : 0  

гол: Окуново (33)

 "Металлург" (Донецк) - "Днепр" (Днепропетровск)  1 : 1  

голы: Бансе (19 п.) - Мелащенко (1)

"Арсенал" (Киев) - "Ворскла" (Полтава)  1 : 0  

гол: Ярошенко (62)

"Кривбасс" (Кривой рог) - "Шахтер" (Донецк)  матч состоится 27/11   

  Динамо Киев от Шурика

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