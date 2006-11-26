Результаты матчей 16 тура Чемпионата Украины по футболу
Матч "Кривбасс" - "Шахтер" состоится завтра
"Черноморец" (Одесса) - "Динамо" (Киев) 2 : 3
голы: Даниловский (3), Гилазев (90) - Родриго (11 п.), Гавранчич (16), Милевский (73)
"Ильичевец" (Мариуполь) - "Таврия" (Симферополь) 1 : 0
гол: Левига (12)
"Заря" (Луганск) - "Харьков" (Харьков) 0 : 1
гол: Гладкий (23)
"Металлург" (Запорожье) - "Карпаты"(Львов) 1 : 2
голы: Перишич (5) - Батиста (32), Ищенко (63)
"Металлист"(Харьков) - "Сталь" (Алчевск) 1 : 0
гол: Окуново (33)
"Металлург" (Донецк) - "Днепр" (Днепропетровск) 1 : 1
голы: Бансе (19 п.) - Мелащенко (1)
"Арсенал" (Киев) - "Ворскла" (Полтава) 1 : 0
гол: Ярошенко (62)
"Кривбасс" (Кривой рог) - "Шахтер" (Донецк) матч состоится 27/11