Результаты матчей 16 тура Чемпионата Украины по футболу

Матч "Кривбасс" - "Шахтер" состоится завтра

"Черноморец" (Одесса) - "Динамо" (Киев) 2 : 3 голы: Даниловский (3), Гилазев (90) - Родриго (11 п.), Гавранчич (16), Милевский (73) "Ильичевец" (Мариуполь) - "Таврия" (Симферополь) 1 : 0 гол: Левига (12) "Заря" (Луганск) - "Харьков" (Харьков) 0 : 1 гол: Гладкий (23) "Металлург" (Запорожье) - "Карпаты"(Львов) 1 : 2 голы: Перишич (5) - Батиста (32), Ищенко (63) "Металлист"(Харьков) - "Сталь" (Алчевск) 1 : 0 гол: Окуново (33) "Металлург" (Донецк) - "Днепр" (Днепропетровск) 1 : 1 голы: Бансе (19 п.) - Мелащенко (1) "Арсенал" (Киев) - "Ворскла" (Полтава) 1 : 0 гол: Ярошенко (62) "Кривбасс" (Кривой рог) - "Шахтер" (Донецк) матч состоится 27/11 Динамо Киев от Шурика

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