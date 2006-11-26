Ускользающая красота: Гран-при России по фигурному катанию (фоторепортаж)

В Москве проходит Гран-при России по фигурному катанию. В субботу 26 ноября завершились соревнования в трех видах. Среди спортивных пар победу одержали немецкие фигуристы Алена Савченко и Робин Шолковы, которые показали результат 179,45 балла.

В мужском одиночном катании первое место занял француз Брайан Жубер с результатом 237,83 балла. Во время исполнения произвольной программы он сделал четыре прыжка в три оборота. Занявший второе место американец Джонни Вейр показал результат 196,28 балла.

Сильнейшей среди женщин стала швейцарка Сара Майер, одержавшая первую победу на соревнованиях такого ранга в карьере. Она показала результат 159,17 балла. Второй стала венгерка Юлия Себестьен - 146,75 балла.

В воскресенье 26 ноября Гран-при России завершится произвольной программой в танцах на льду. После обязательного и оригинального танцев лидируют американцы Танит Белбин и Бенжамин Агосто, у которых в сумме 94,58 балла.

По материалам Ленты.ру

Фото AP и AFP