В Сумах готовятся к Суперкубку

В Сумах готовятся к матчу за «Интер Суперкубок Украины» между клубом «Динамо» (Киев) и полтавской «Ворсклой», который состоится 11 июля на стадионе «Юбилейный».

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции, посвященной матчу за «Интер Суперкубок Украины», мэр Сум Геннадий МИНАЕВ поблагодарил организаторов за предоставленную возможность провести в городе открытие нового футбольного сезона. По его словам, ажиотажа с билетами быть не должно, ведь на сегодня Полтава уже получила 3 тысячи билетов, Киев – 1,0 тыс. и 2 тыс. – Премьер-Лига. В целом на Сумскую область было выделено около 20 тыс. билетов.

По словам первого заместителя городского председателя Сум Николая ТРОФИМЕНКО, киевские болельщики прибудут в Сумы на поезде. Поэтому по улицам города от железнодорожного вокзала до стадиона будут курсировать маршрутные такси. Те фаны, которые прибудут на автобусах, смогут оставить свои транспортные средства в отведенных местах в парке имени Кожедуба. Полтавских болельщиков будут встречать на границе с Сумской областью. При въезде в город будут комплектоваться группы и в сопровождении работников ГАИ доставляться на стадион. Другие транспортные средства полтавчане смогут оставить по ул. Харьковской. А для сумчан 11 июля будет изменено движение транспорта в центре города. Общественный порядок будут охранять около 1300 работников милиции. Им будут помогать сотрудники спецподразделений «Беркут» и «Грифон».

Кроме того, в день матча будет запрещена продажа спиртных напитков, кроме пива на разлив, в радиусе трех км от стадиона.

Команда «Динамо» прибудет в Сумы самолетом и будет жить в гостинице «Шафран», игроки «Ворсклы» - в гостинице «Химик».

Руководство областного центра обратилось ко всем жителям города и любителей футбола с просьбой соблюдать правила поведения на стадионе во время матча, не нарушать правопорядок, быть вежливыми и толерантными.

Киевская делегация во главе с директором матча, генеральним директором Премьер-лиги Максимом БОНДАРЕВИМ вже привезла в Сумы Суперкубок Украини по футболу. Жители и гости города имеют возможность увидеть главный трофей футбольного матча, поскольку его установили в центре Сум на пешеходной улице Воскресенская возле памятного знака «Сумка». Все желающие смогут сфотографироваться возле Суперкубка завтра с 10.00 до 18.00 и в субботу – с 10.00 до 14.00.