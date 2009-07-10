Безопасность Евро-2009 будут обеспечивать около 1500 милиционеров

В Донецке и Мариуполе безопасность проведения матчей и мероприятий чемпионата Европы по футболу 2009 года среди юношей до 19 лет будут обеспечивать около 1,5 тыс. правоохранителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по вопросам проведения Евро-2009 сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Александр ТРЕТЬЯК.

По его словам, руководство области очень серьезно отнеслось к выполнению требований безопасности для участников и гостей чемпионата.

Он подчеркнул, что одним из основных критериев отбора правоохранителей для работы на мероприятиях Евро-2009 стало знание иностранного языка.

Справка УНИАН. Финальная часть чемпионата Европы по футболу среди юношей Евро-2009 U-19 состоится этим летом в Украине. Городами-хозяевами турнира станут Донецк и Мариуполь. Открытие чемпионата Евро-2009 намечено на 21 июля 2009 года, финальный матч и закрытие - на 2 августа 2009 года.

В финале примет участие 8 команд, включая национальную молодежную сборную Украины. По результатам жеребьевки юношеские сборные команды стран Украина, Словения, Англия, Швейцария примет Донецк, а Францию, Сербию, Турцию и Испанию – Мариуполь.

Организаторы чемпионата рассчитывают на приезд из-за рубежа до 5 тыс. зарубежных гостей.