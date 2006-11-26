Бразильский вратарь попал в Книгу рекордов Гиннеса (фото)

33-летний голкипер бразильского клуба "Сан-Паулу" Рожериу Сени попал на страницы Книги рекордов Гиннеса как самый результативный вратарь в истории мирового футбола.

Как сообщил Жулиу Касарес, директор клуба по маркетингу, официальное подтверждение от издателей книги, включающей в себя все самые невероятные и значимые достижения человечества, было получено руководством клуба. Как ожидается, вратарь и капитан команды из "деловой столицы" Бразилии получит сертификат в воскресенье на домашнем стадион "Морумби" перед началом очередного круга национального чемпионата Бразилии.

Самым результативным голкипером в мире Сени стал в августе этого года, записав на свой счет два гола в ворота местного клуба "Крузейро". Таким образом, вратарь "Сан-Паулу" довел число забитых голов до 64, превзойдя предыдущий рекорд, принадлежавший стражу ворот сборной Парагвая Хосе Луису Феликсу Чилаверту, поражавшего ворота противника 62 раза. Но если парагваец уже повесил бутсы на крючок, то 33-летний Сени продолжает находиться в отличной физической форме, продолжает пробивать за свою команду все пенальти и штрафные удары, и с того времени провел еще 5 голов, доведя их общее число до 67.

Во многом благодаря такой высокой результативности своего голкипера, а также его эффективности в створе ворот, "Сан- Паулу" стал в этом году досрочно, в четвертый раз чемпионом Бразилии по футболу, доводит до сведения ИТАР-ТАСС.

Поэтому не случайно Рожериу Сени находится в числе фаворитов на получение престижной премии, присуждаемой ежегодно лучшему игроку чемпионата Бразилии. Ее победители станут известны в день завершения национального первенства 3 декабря.

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