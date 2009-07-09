Экс-нападающий сборной Украины Сергей Ребров может завершить карьеру футболиста в случае, если у игрока не сложится с киевским "Арсеналом".

Об этом заявил сам спортсмен в интервью газете "Спорт-Экспресс в Украине".

"Если не выйдет с "Арсеналом", вполне возможно, подумаю о завершении карьеры. Столько уже поездил, что наконец хочется побыть дома. Переезды сильно поднадоели", - сказал футболист.

По его словам, для него не проблема найти команду в Украине.

Как сообщил Ребров, он уже обсудил все нюансы соглашения, но контракт с клубом еще не заключал.

"С "Арсеналом" как будто обо всем договорились, но потом пришел период затишья. С руководством клуба у меня конкретного разговора не было. Пока жду, что такой разговор состоится", - сказал чемпион Украины, Турции и России.

Чемпион