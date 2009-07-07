Суд ликвидировал украинскую футбольную Премьер-лигу

Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск гендиректора днепропетровского "Днепра" Андрея Стеценко к Государственному регистратору (Печерская райгорадминистрация г.Киева) в связи с тем, что в организационно-правовой форме Премьер-лига не соответствует украинскому законодательству. Суд принял решение о ликвидации украинской футбольной Премьер-лиги.

У Регистратора, а также третей стороны в лице украинской Премьер-лиги есть право обжаловать решение суда в десятидневный срок или сделать перерегистрацию в соответствии с законодательством.

Тем не менее, пресс-аташе премьер-лиги Андрей Палаев заявил, что никаких документов относительно ликвидации организация не получала: "До нас также дошли подобные слухи, однако никаких документов мы еще пока не получали из суда. Однако премьер-лига продолжает опираться на тот факт, что никакие решения административного суда не являются законом для футбольной организации".

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