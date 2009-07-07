Футбольные матчи на «Донбасс Арене» будут проводиться с 1 сентября
13:21, 07 июля 2009Спорт
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Сейчас продают сезонные абонементы
Футбольные матчи на новом стадионе «Донбасс Арена» в Донецке будут проводиться с 1 сентября 2009 года.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Донбасс Арена», в настоящее время осуществляется продажа сезонных абонементов на посещение стадиона, а с 11 июля в свободную продажу поступят билеты.
В пресс-службе напомнили, что торжественное открытие стадиона состоится 29 августа.
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