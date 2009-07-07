Футбольные матчи на «Донбасс Арене» будут проводиться с 1 сентября

Футбольные матчи на новом стадионе «Донбасс Арена» в Донецке будут проводиться с 1 сентября 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Донбасс Арена», в настоящее время осуществляется продажа сезонных абонементов на посещение стадиона, а с 11 июля в свободную продажу поступят билеты.

В пресс-службе напомнили, что торжественное открытие стадиона состоится 29 августа.