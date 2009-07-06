Форвард сборной Украины по футболу Андрей Воронин попал в немилость к наставнику «Ливерпуля».

Главный тренер «мерсисайдцев» Рафаэль Бенитес выставил нападающего на трансфер, сообщает ICTV.

В услугах Андрея заинтересована берлинская «Герта», за которую он играл в прошлом сезоне на правах аренды. Однако пока еще неизвестно сколько немцам будет стоить украинец. Бенитес начал масштабное переформирование состава и деньги от продажи бывших игроков потратит на усиление команды. Кроме Воронина с Энфилд Роуд попрощаются также Раян Бабель и Хави Алонсо.