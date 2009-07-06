Воронин попал в немилость к наставнику «Ливерпуля»
11:18, 06 июля 2009Спорт
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Бенитес начал переформирование состава
|Андрей Воронин
Главный тренер «мерсисайдцев» Рафаэль Бенитес выставил нападающего на трансфер, сообщает ICTV.
В услугах Андрея заинтересована берлинская «Герта», за которую он играл в прошлом сезоне на правах аренды. Однако пока еще неизвестно сколько немцам будет стоить украинец. Бенитес начал масштабное переформирование состава и деньги от продажи бывших игроков потратит на усиление команды. Кроме Воронина с Энфилд Роуд попрощаются также Раян Бабель и Хави Алонсо.
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