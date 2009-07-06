Колумбийский футболист застрелил болельщика, который назвал его «никчемным», сообщает Reuters. Этот инцидент произошел в воскресенье. Полузащитник команды «Атлетико Хуниор» Хавьер Флорес сбежал с места преступления, но позже сдался властям. Свидетель рассказал, что Флорес застрелил из пистолета 27-летнего электрика Исраэля Кастильо, после того, как тот обозвал его «никчемным». Газета.ру