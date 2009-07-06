Суркис не готов выкупить трансфер Шевы

Президент ФК “Динамо” Киев Игорь Суркис заявил, что не готов выкупить трансфер Андрея Шевченко. Об этом пишет газета “ Сегодня ”. Как сообщалось ранее, киевский клуб весьма удачно продал форварда Исмаэля Бангура французскому “Ренну”. Займет ли его место в атаке «Динамо» Шевченко пока не ясно.

«Его трансфер выкупать я не готов. А создать ему хорошие условия — снять загородный дом, устроить тут его семью, дать финансовую составляющую, подписать контракт на три года я готов, — сказал Игорь Суркис. — Плюс даю ему возможность возглавить команду после ухода Газзаева. Сейчас Андрей отдыхает и полностью отключен от футбола. Вернется в «Челси», и, может, ближе к середине месяца что-то прояснится. Может, Анчелотти ему скажет: «Оставайся, ты мне нужен».

Если не на зарплату Шеве, то 11 миллионам от «Ренна» «Динамо», похоже, в любом случае найдет скорое применение. По информации Gazeta Esportiva, киевляне предложили 4 млн евро обладателю Кубка Бразилии «Коринтиансу» за 22-летнего Марсело Оливейру. Это и есть тот самый левый крайний, которого недостает Газзаеву. Напомним, неделю назад «Динамо» за 4,5 млн евро купило центрального защитника Леандро Алмейду из «Атлетико Минейро». Вслед за ним Марсело может стать уже пятым бразильцем в команде.