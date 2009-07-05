Арбитр умер от удара мячом в голову во время игры в крикет

Трагедией завершился субботний матч чемпионата Южного Уэльса по крикету в первом дивизионе между командами "Суонси" и "Ллангеннех": 72-летний судья Алкуин Дженкинс умер после того, как мяч, пущенный одним из игроков, попал ему в голову, информирует Би-Би-Си.

Как сообщается, пострадавший был незамедлительно доставлен по воздуху в ближайшую больницу, где скончался, не приходя в сознание.

Почетный президент Ассоциации крикета Южного Уэльса Нейл Хоббз, комментируя печальный инцидент, рассказал, что Дженкинс, отдавший крикету четверть века, был одним из самых популярных арбитров в регионе.

"Это одно из самых невероятных происшествий, которое только можно вообразить на поле для крикета", - заявил Хоббз, также назвав смерть Дженкинса "большой трагедией".

По свидетельству президента "Суонси" Стива Дэвиса, перед своей последней в жизни игрой опытный судья признался ему, что очень любит обслуживать матчи на домашней арене этого клуба, "Сэнт Хеленс".

"Я люблю работать на "Сент Хеленс", это прекрасное место для крикета", - заявил Дженкинс в разговоре с Дэвисом в день своей смерти.

Стадион "Сент-Хеленс" вступил в строй в 1873 году, получив свое название в честь расположенного неподалеку монастыря Святой Елены. Кроме крикета на нем также играются регбийные матчи.

Полиция Южного Уэльса не нашла в обстоятельствах смерти арбитра ничего настолько подозрительного, чтобы следовало начать уголовное расследование.

РИА Новости