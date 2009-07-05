Новый тренер Поветкина назвал слабые места Владимира Кличко

Новый наставник российского боксера Александра Поветкина, известный американский специалист Тедди Атлас на пресс-конференции в Чехове назвал уязвимые места чемпиона мира по версиям IBF и WBO украинца Владимира Кличко.

"Все постоянно говорят о преимуществах Кличко - высоком росте и длинных руках, - сказал Атлас. - Моя же работа заключается в том, чтобы видеть его недостатки. Да, он комфортно чувствует себя на дистанции, но когда соперник подбирается к нему поближе, он обнимает его, как свою любимую девушку. Есть вещи, которые он делает очень плохо - ты приближаешься к нему на шесть футов (около двух метров), а он сразу же отходит на двенадцать. И наша задача - перехитрить его и приблизиться в бою гораздо ближе к Кличко".

Атлас уверен, что Кличко навязывал всем своим предыдущим соперникам удобную для себя тактику.

"Все его соперники допускали одну и ту же ошибку - работали на дистанции, которая, прежде всего, удобна самому Кличко, - считает специалист. - Мы не собираемся идти по этому же пути - мы намерены добраться до него на удобном для нас расстоянии. Кличко очень хорошо контролирует дистанцию и наша задача - вывести его из привычного состояния. И я считаю, что ему будет очень тяжело работать в ситуациях, где он чувствует себя некомфортно".

Тренер Поветкина уверен, что его новый подопечный способен составить серьезную конкуренцию Владимиру Кличко.

"Моя задача - не рассчитывать шансы Александра на победу, а заставить моего боксера понять, какое испытание ему предстоит в ближайшее время, - сказал Атлас. - Основной вопрос всегда один - против кого ты будешь драться. Сегодня это Владимир Кличко - самый сильный, самый опасный из всех соперников, кого мы знаем. Побить Кличко, естественно, очень сложно. Но моя миссия заключается в том, чтобы помочь Александру применить свои знания и умения в тех аспектах, в которых Кличко слаб и, зная об этом, не дает соперникам их использовать в полной мере".

Александр Поветкин - официальный претендент IBF на бой с чемпионом мира украинцем Владимиром Кличко. Матч был назначен на декабрь 2008 года, но из-за серьезной травмы ноги Поветкина перенесен на более поздний срок и теперь должен состояться до конца 2009 года.

РИА Новости