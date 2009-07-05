Назначен день боя Виталия Кличко и Дэвида Хэя

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко и британец Дэвид Хэй встретятся на ринге 12 сентября в Германии, как и сообщалось ранее, информирует в субботу телеканал "Спорт" со ссылкой на немецкое издание Bild.

Именно на этот день американский телеканал НВО запланировал трансляцию поединка, который могут принять арены в Гельзенкирхене, Франкфурте или Дюссельдорфе. Каждая из них вмещает от 50 до 63 тысяч зрителей.

Первоначально британский боксер должен был встретиться 20 июня с младшим из братьев Кличко Владимиром, но получил травму на тренировке, и ему в срочном порядке нашли замену в лице узбека Руслана Чагаева, который проиграл украинскому тяжеловесу техническим нокаутом.

В качестве вероятного места проведения боя назывались не только немецкие города, но и Донецк, где вскоре будет открыта вместительная "Донбасс Арена".

РИА "Новости"