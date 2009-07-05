В Луганской обл. проходит Чемпионат мира по шашкам среди женщин

В городе Рубежное Луганской области проходит Чемпионат мира по шашкам среди женщин, стартовавший 26 июня. Сегодня завершился предварительный этап основного вида соревнований - чемпионата по классическим шашкам.

Как передает корреспондент УНИАН, 7 туров данного этапа проводились по швейцарской системе. По результатам предварительного этапа были определены 8 участниц, которые будут бороться за награды Чемпионата: представительница Молдовы Елена МИСЬКОВА, украинские спортсменки Ольга РЕЙНИШ, Виктория МОТРИЧКО, Юлия МАКАРЕНКОВА, Надежда ЧИЖЕВСКАЯ и россиянки Юлия МОСАЛОВА, Наталия ФЕДОРОВА и Наталия ШЕСТАКОВА. Они будут сражаться за награды в 7 турах по круговой системе.

В первых двух видах соревнований - чемпионате по блицу и быстрой игре - победу завоевала Е.МИСЬКОВА.

Завершатся соревнования 7 июля. В этот день в большом зале городского Дворца культуры состоится награждение победителей и торжественная церемония закрытия.

В Чемпионате принимают участие 31 спортсменка с 10 стран мира. Это шашкистки с Украины, России, Израиля, Венгрии, Молдовы, Узбекистана, Беларуси, Латвии, Болгарии, Польши и Анголы.