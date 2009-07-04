"Локомотив" выиграл у киевского "Динамо"

Футболисты московского "Локомотива" обыграли киевское "Динамо" в контрольном матче на сборе в Австрии.

Локомотив - Динамо 3:2 (Фалл 17, Фининьо 34, Сычев 89 пен. - Милевский 15, Гиоане 58)

Как сообщает официальный сайт "Локомотива" (он-лайн репортаж), у железнодорожников в первом тайме отличились сенегалец Джиби Фалл, сыграв на добивание (17-я минута) и Фининьо, завершив розыгрыш навешенного в центр штрафной стандарта (34-я), на 89-й минуте Дмитрий Сычев реализовал пенальти.

У киевлян забивали Артем Милевский (головой после подачи штрафного) и Тибериу Гиоане (удар в дальний нижний угол после паса от забравшего мяч у соперников Милевского).