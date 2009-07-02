УЕФА разрешил арбитрам «закрывать» матчи за расистские кричалки

Исполком УЕФА на своем заседании в Вильнюсе утвердил новые правила работы арбитров, согласно которым судьи получили право останавливать матчи за расистские кричалки и другие проявления расизма со стороны болельщиков. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

По новым правилам, судья имеет право временно прекратить игру и обратиться к фанатам с предупреждением. Если расистские выходки не прекратятся, арбитр сможет во второй раз остановить игру - на пять - десять минут. Если после возобновления матча болельщики продолжат выкрикивать расистские оскорбления, судья имеет право окончательно прекратить матч.

Наказания за проявления расизма на стадионах - такие, как дисквалификация стадиона, штрафы и так далее - будут выносить дисциплинарные органы УЕФА.