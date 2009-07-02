Видич намерен сохранять верность МЮ, несмотря на протесты жены

09:16, 02 июля 2009
Спорт
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Отказал заманчивому предложению

Неманья Видич
Один из лучших защитников Европы Неманья Видич не смотря на протесты жены намерен сохранять верность МЮ по крайней мере до истечения срока действия контракта.

К слову, истекает он лишь через три года, потому пока что серу Алексу не стоит беспокоиться о центре защиты своей команды. А предложений по Видичу хватает. Милан, Реал (куда же без него) и Барселона недвусмысленно намекали о желании видеть серба в своих рядах, однако Видич твердо решил остаться, за что получил серьезную надбавку к жалованью.

"Моя жена Анна недовольна жизнью в Манчестере, но я не собираюсь из-за этого покидать МЮ, так как чувствую себя абсолютно счастливым в этой команде", - сказал Видич.

"Я получил предложения от Милана, Барселоны и Реала. Особенно настойчивой была Барселона, предлагая 30 миллионов фунтов, однако, рассудив с сером Алексом, мы отказали этому заманчивому предложению".

"И последнее - меня не волнует, что я не получаю столько же сколько Фердинанд или Руни. Это для меня не главное", - завершил речь Видич.

Football.ua

 

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