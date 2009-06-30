КРУ считает незаконной финансовую поддержку ФК "Черноморец"

Сотрудники Контрольно-ревизионного управления Николаевской области, которые завершили по поручению ГлавКРУ Украины проверку финансовой деятельности Одесского областного совета, признали крупным финансовым нарушением перевод 12 млн. грн. бюджетных средств на счет ЗАО «ФК «Черноморец».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила на коллегии Одесской облгосадминистрации начальник Николаевского областного КРУ Александра КРИВДА.

По ее словам, «ревизорами установлено, что по состоянию на 1 марта текущего года со счета Одесского облсовета было направлено на счет указанного ЗАО в АКБ «Имэксбанк» 6 млн. грн. в качестве вноса в уставной фонд ФК «Черноморец». Второй транш в таком же размере осел на счету ЗАО в «Имэксбанке» позже. А всего руководство облсовета намеревалось перевести на счет ЗАО «ФК «Черноморец» 20 млн. грн., сказала А.КРИВДА.

Между тем «уже поступившие со счета облсовета 12 млн. грн. руководством ЗАО «ФК «Черноморец» по каким-то причинам не использованы, - уточнила руководитель облКРУ. – Не подтверждено при проверке никакими документами также вхождение Одесского областного совета в состав акционеров указанного ЗАО».

Ревизоры также были удивлены незаконным, по их словам, решением Одесского облсовета об освобождении ЗАО ФК «Черноморец» от уплаты налога на землю сроком на один год, поскольку данное «ЗАО является прибыльным коммерческим предприятием, и по закону ни на какие льготы не имеет права».

Всего ревизорами вскрыто финансовых нарушений в Одесском облсовете на 105 млн. грн., из них 37% - потери бюджета Одесской области, подытожила А.КРИВДА.

Как сообщалось, решение Одесского облсовета о финансовой поддержке ЗАО «ФК Черноморец», которое контролирует народный депутат Украины от Партии регионов Леонид КЛИМОВ, принято решением январской сессии 2009 года. За него проголосовало депутатское большинство облсовета, основу которого составляют представители Партии регионов.