Лига Чемпионов: результаты матчей среды и ситуация в группах

В среду состоялись матчи пятого тура футбольной Лиги чемпионов.

В группе А в Бремене немецкий "Вердер" благодаря голу Пера Мертезакера (первому в Лиге чемпионов для этого защитника) переиграл лондонский "Челси" - 1:0. В другом матче испанская "Барселона" в Софии переиграла безнадежного аутсайдера - болгарский "Левски" - 2:0. Голы у каталонцев забили Людовик Жюли и Андрес Иньеста.

Перед заключительным туром у "Челси" и "Вердера" по 10 очков, "Барса" имеет в своем активе 8 очков, а "Левски" - 0. "Челси" уже гарантировал себе место в 1/8 финала ("аристократы" по дополнительным показателям опережают "Вердер" в турнирной таблице), тогда как бременцев устроит ничья в 6-м туре в Барселоне.

В группе В итальянский "Интер" дома со счетом 1:0 переиграл португальский "Спортинг".

Единственный гол в этой встрече на 36-й минуте забил Эрнан Креспо. Победа с минимальным счетом вывела "Интер" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее в среду "Спартак" на своем поле вничью со счетом 2:2 завершил матч с немецкой "Баварией", досрочно гарантировавшей себе выход в 1/8 финала. Голы забили: Максим Калиниченко и Радослав Ковач за "Спартак" и два гола на свой счет записал Писарро.

Таким образом, перед заключительным туром в группе В Лиги чемпионов лидирует "Бавария" (11 очков), на втором месте идет "Интер" (9), третьим - "Спортинг" (5), а на счету "Спартака" только 2 очка. В 6-м туре немцы и итальянцы поборются за первое место в группе, а российский клуб отправится в Португалию за победой, которая может вывести его на третье место и в Кубок УЕФА.

В группе С ситуация предельно ясная: "Ливерпуль", выигравший со счетом 2:0 дома у голландского ПСВ "Эйндховена" (голы на счету Стивена Джеррарда и Питера Крауча), гарантировал себе первое место в группе, тогда как клуб из Нидерландов - второй. В споре за третье место и попадание в Кубок УЕФА Французский "Бордо" со счетом 3:1 дома выиграл у турецкого "Галатасарая".

Положение команд в группе С перед заключительным 6-м туром, который, впрочем, может изменить только очки, но не расстановку команд, выглядит так: "Ливерпуль" 13 очков, ПСВ "Эйндховен" - 10, "Бордо" - 4, "Галатасарай" - 1.

Наконец, в группе D свою первую победу на этом этапе одержал донецкий "Шахтер" . Украинский клуб дома со счетом 1:0 выиграл у итальянской "Ромы" и получил шанс побороться за продолжение выступлений в еврокубках. Ничья в последнем туре на выезде с греческим "Олимпиакосом" выведет "Шахтер" в Кубок УЕФА, а победа вкупе с поражением "Ромы" дома от испанской "Валенсии" - в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Валенсия" же, переиграв дома со счетом 2:0 "Олимпиакос", набрала 13 очков и гарантировала себе первое место в группе. На счету "Ромы" осталось 7 очков, у "Шахтера" стало 5, а у "Олимпиакоса" по-прежнему 2 очка.

Матчи заключительного 6-го тура группового этапа в восьми группах Лиги чемпионов состоятся 5 и 6 декабря.

РИА "Новости"

Фото AP и AFP