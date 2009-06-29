Бой Кличко-Хэй может состояться в сентябре

Бой между чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе Виталием Кличко и экс-чемпионом по трем версиям в первом тяжелом весе Дэвидом Хэем может состояться 12 сентября, информирует РИА Новости со ссылкой на Fightnews.com.

Сообщается, что стороны обсуждают именно эту дату, и, скорее всего, поединок пройдет в Германии, хотя не исключен вариант с 50-тысячной "Донбасс Ареной" в Донецке - новым стадионом ФК "Шахтер", который откроется 29 августа.

У Хэя на 20 июня был запланирован бой против Владимира Кличко, однако британский боксер получил травму на тренировке, и ему в срочном порядке нашли замену в лице узбека Руслана Чагаева, который проиграл украинцу техническим нокаутом.

Хэй неоднократно заявлял, что ему интересен бой с любым из братьев Кличко, а поскольку Владимиру, который является чемпионом по версиям IBF и WBO, теперь предстоит обязательная защита титула, приоритетом для британца становится встреча с Виталием.

На днях стало известно, что старший Кличко достиг принципиальной договоренности о встрече с российским тяжеловесом Николаем Валуевым, однако Fightnews.com отмечает, что препятствием для организации этого боя может стать сопромоутер Валуева Дон Кинг.