Француз не выдержал нагрузок Газзаева

В воскресенье тренировочный лагерь Динамо в Австрии покинул полузащитник Шахир Бельгазуани. Таким было решение главного тренера Валерия Газзаева.

"После четырех дней тренировок стало ясно, что Бельгазуани не справляется с предложенными нагрузками и на данном этапе подготовки не готов выполнять поставленные задачи. Он вернулся в Киев, где продолжит готовиться к сезону вместе со второй командой Динамо", - рассказал Валерий Георгиевич.

Другие новости из тренировочного лагеря Динамо в Австрии. На утренней субботней тренировке в одном из моментов нападающий Артем Кравец почувствовал боль в ноге. "Было опасение возможного рецидива старой травмы и в этот же день игрок прошел МРТ обследование. Никаких повреждений обнаружено не было.

Также Валерий Георгиевич отметил, что в понедельник к команде присоединится защитник Леандро Алмейда. Бразилец прошел в Киеве медобследование и подписал с Динамо пятилетний контракт.

Football.ua