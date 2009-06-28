Бразилия - победитель Кубка Конфедераций

Завершился финальный матч Кубка Конфедераций между сборными США и Бразилии.

США - Бразилия 2:3 (Демпси 10, Донован 27 - Фабиано 46, 74, Лусио 84).

Американцы уже к 27-й минуте имели преимущество, которого в полуфинале им хватило для победы над Испанией. Но с бразильцами этого оказалось недостаточно.

Напомним, что сегодня с таким же счетом в матче за третье место сборная Испании выиграла у ЮАР, и тоже в ситуации, когда соперник казался намного ближе к победе.

ЮАР - Испания 2:3 (Мфела 73, 90+3 - Гуиса 88, 89, Хаби Алонсо 107).