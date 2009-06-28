Испания и ЮАР сыграли драматический матч за 3-е место Кубка Конфедераций

Футболисты сборной Испании всё же сумели обыграть сборную ЮАР в матче за третье место на Кубке Конфедераций.

ЮАР - Испания 2:3 (Мфела 73, 90+3 - Гуиса 88, 89, Хаби Алонсо 107)

После проигрыша Соединенным Штатам в полуфинале (2:0) проиграть 0:1 сборной Южно-Африканской Республики было уж совсем некстати. Но именно такой счет был на табло на 88-й минуте.

Но тут Даниэль Гуиса сделал дубль с интервалом в минуту (88-я со штрафного под острым углом и 89-я - навесом за вратаря в самую девятку, находясь чуть дальше угла штрафной площадки). Болельщики ЮАР потянулись к выходу, однако на третьей добавленной минуте Мфела с дальнего, около 40 метров, штрафного вложил мяч в нижний угол и перевел встречу в дополнительное время.

А на 107-й минуте Хаби Алонсо также ударом со штрафного (и также в нижний угол, еще и с касанием штанги) забил победный для испанцев гол и установил окончательный счет - 3:2.

Финал турнира, в котором встретятся сборные Бразилии и США, состоится сегодня в 21.30. Трансляция на Первом канале.