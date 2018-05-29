Скромный подарок на именины президента

Лишь неутешительная ничья киевского „Динамо” в матче против бухарестской „Стяуа” 1:1 стала подарком к сегодняшнему дню рождения президента клуба Игоря Суркиса

Как можно было в сентябре проигрывать такой команде как „Стяуа”, да еще и со счетом 4:1?

Именно эта мысль навязчиво вертелась в голове во время пересмотра вчерашнего матча в Бухаресте.

Румынский чемпион, не слишком обременный звездами и легионерами, является типичным европейским середняком, крепко сбитой командой, с провинциальными амбициями, не более.

Но даже такой посредственности в настоящее время хватает, чтобы взять у киевского „Динамо” очков почти по максимуму, сыграть с ним по своему сценарию.

Задание, которое встало перед киевлянами накануне ответного матча с румынами, - обязательная победа - было априори невыполнимым. Игра на победу, да еще и на чужом поле, слишком уже нечасто удается динамовцам, чтобы можно было ожидать позитивного итога их вояжа в Бухарест.

Так что за судьбу премиальных, которые президент "Динамо" Игорь Суркис якобы пообещал игрокам, - по 50 тысяч долларов за победу в Румынии - можно было быть спокойным.

Не верили в «Динамо» и букмекеры, которые принимали самые вероятные ставки на победу „Стяуа”.

Окончательно добил динамовцев судья - внешне сдержанный и корректный Яра не раздумывая „крестил” киевлян желтыми карточками, и не засчитав два забитых ими гола, дал всем понять, что динамовцы пали жертвами своей нынешней репутации.

Кому жаль аутсайдера и кто ему доктор?

По странной иронии судьбы и по воле судьи вчера динамовцы почувствовали себя в роли игроков „Шахтера”, которых так же „прессовал” португальский судья Кошту в недавнем матче в Киеве. Тогда дело дошло до скандала, последствия которого еще аукнутся в нашем футболе, в настоящее же время динамовцы, понимая, что Лига чемпионов – это никак не чемпионат Украины, сдержали эмоции.

А Ярослав Яра напомнил давнюю истину о том, что в футбол играют не только футболисты. Арбитр при желании может быть достаточно влиятельной фигурой на поле и вести свою игру. Пример тому мы видели даже на недавнем чемпионате мира в Германии.

Следовательно, желающие могут поверить в какую-то высшую справедливость, мол „Динамо” откликнулось португальское судейство, а мы для себя напомним, что никто не застрахован от неприятностей, особенно на футбольном поле.

Перефразируя великого Маслова, который учил: пас нужно отдавать так, чтобы его даже рукой нельзя было перехватить, скажем: и забивать нужно так, чтобы даже судья поверил.

Хотя, конечно, хлопнуть дверью, или прищемить ею кое-что кое-кому, на прощание с Лигой хотелось жутко.

Настроение у наших футболистов в тот вечер было вполне адекватное. Была борьба, были шансы. Но, увы...

В который раз приходится констатировать, что уровень исполнительского мастерства у динамовцев ну просто не отвечает заданиям, которые стоят перед клубом. Кто этот уровень опускает и каким образом - пусть анализируют в руководстве клуба, но наблюдать, как Клебер „сжигает” все острые моменты, как Милевский на глазах превращается в тяжелого бомбардировщика времен Второй мировой в окружении реактивных истребителей, а Гусев - в бледную тень самого себя, не хватает сил.

Один элегантный финт и ловкий удар румына Дикэ перевесил все командные усилия "Динамо".

Не случайно лучшим, одним из лучших, вчера был ветеран Белькевич. Он опять напомнил о своем умении работать с мячом, читать игру. Этим самым еще раз доказал, что в "Динамо" что-то не то творится с тренировочным процессом, с концепцией подготовки команды, если в ней не могут раскрыться молодые, бесспорно перспективные игроки.

Думаю, что у селекционеров "Динамо" возникнут проблемы с поиском новых легионеров - вероятные кандидаты крепко задумаются, стоит ли идти в клуб, который уже лет пять не способен выйти из группы Лиги чемпионов, и в котором невозможно повысить свой класс.

Если гасят звезды, то кому это нужно?

Между тем, в послематчевом комментарии Игорь Суркис был довольно сдержанным. Констатировал, что динамовцы „провалили” эту Лигу, он в который раз заявил о необходимости „делать выводы, спокойно разобраться во всем”. Признав при этом, что выигрыш в квалификационном поединке с турецким „Фенербахче” сослужил плохую службу киевлянам - они в некой эйфории начали Лигу, но, обжегшись в первом же матче, в дальнейшем так и не смогли оправиться от психологического срыва. Сетовал на многочисленные травмы...

Что же, объяснения находятся всегда. Но от них никому не легче. Из года в год «Динамо» показывает на евроарене одинаковую игру с одинаковым результатом.

Продолжение следует?

Олег Олийнык