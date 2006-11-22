Ющенко наградил Кличко за победу над Банкиром

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ о награждении чемпиона, боксера-профессионала Владимира КЛИЧКО орденом «За мужество» I степени.

Текст Указа размещен на официальном сайте главы государства.

В документе отмечается, что В.КЛИЧКО награжден “за мужество, самоотверженность и волю к победе, проявленные в поединке за чемпионский титул в супертяжелой категории престижной версии профессионального бокса Международной боксерской федерации (IBF), повышение международного спортивного авторитета Украины”.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября В.КЛИЧКО отстоял свой чемпионский титул в поединке с американцем Келвином БРОКОМ (прозвище - Банкир).