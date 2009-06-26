Украинский гроссмейстер выиграл супертурнир в Базне

Добыв 7 очков из 10-и возможных украинский гроссмейстер Василий Иванчук единолично победил на турнире 20 категории Kings Tournament, который проходил в румынской Базне.

В последнем, десятом, туре, который состоялся 25 июня, Иванчука полностью устраивала ничья с азербайджанцем Теймуром Раджабовым. Как выяснилось - соперника тоже. Быстро разменяв ферзей и легкие фигуры, шахматисты разошлись миром уже на 28-ом ходу.

Второе место с отставанием в одно очко от Иванчука занял Борис Гельфанд, который в последнем туре сыграл вничью с Гатой Камским. А испанец Алекс Широв, который обыграл явного аутсайдера Ливиу-Дитера Нисипяну, смог догнать Теймура Раджабова.

Таким образом, после серии неудачных выступлений Василий Иванчук опять "на коне" и оставлять мировую шахматную элиту явно не собирается. У украинца, как говорят, "пошла игра", надеемся что так будет и в дальнейшем.

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