Завтра три футболиста Шахтера привезут Кубок УЕФА в Киев

В пятницу, 26 июня, Кубок УЕФА презентуют в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Шахтер», в Киев Кубок УЕФА доставят футболисты донецкой команды Николай ИЩЕНКО, Рустам ХУДЖАМОВ и Александр КУЧЕР.

Они представят Кубок, в частности, в Комплексной спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва, в ДЮСШ №15, в гимназии-интернате восточных языков №1.