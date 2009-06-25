Завтра три футболиста Шахтера привезут Кубок УЕФА в Киев
22:39, 25 июня 2009Спорт
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Сообщила пресс-служба ФК
В пятницу, 26 июня, Кубок УЕФА презентуют в Киеве.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Шахтер», в Киев Кубок УЕФА доставят футболисты донецкой команды Николай ИЩЕНКО, Рустам ХУДЖАМОВ и Александр КУЧЕР.
Они представят Кубок, в частности, в Комплексной спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва, в ДЮСШ №15, в гимназии-интернате восточных языков №1.
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