Лига Чемпионов: результаты всех матчей вторника

Во вторник 21 ноября в Лиге чемпионов состоялись матчи пятого тура. В группе G лондонский "Арсенал" обыграл на своем поле немецкий "Гамбург" со счетом 3:1 и вышел на первое место.

Матч начался с гола, влетевшего в ворота англичан. Его автором стал капитан "Гамбурга" голландец Рафаэль ван дер Ваарт, который мощным ударом отправил мяч в девятку ворот Йенса Леманна. "Арсеналу" удалось переломить ход борьбы во втором тайме, когда "канониры" трижды поражали ворота немцев – отличились Робин ван Перси, Эмануэль Эбуэ и Жулио Баптиста.

ЦСКА на стадионе "Локомотив" уступил "Порту" со счетом 0:2. Голы забили Рикарду Куарежма и Лучо Гонсалес.

Таким образом, ситуация в группе G перед последним туром такова: "Арсенал", "Порту" – по 10 очков, ЦСКА – 8 очков, "Гамбург" – 0 очков. В последнем туре 6 декабря "Порту" сыграет с "Арсеналом" на своем поле, а ЦСКА отправится в гости к "Гамбургу".

ЦСКА может стать участником плей-офф только в том случае, если добьется победы над "Гамбургом", а во встрече "Порту" и "Арсенала" будет зафиксирована победа одного из соперников.

В группе Е оба матча завершились вничью. В Мадриде "Реал" и французский "Лион" завершили игру со счетом 2:2, а в Бухаресте "Стяуа" и киевское "Динамо" сыграли со счетом 1:1. Из этой группы в плей-офф Лиги чемпионов вышли "Лион" и "Реал", борьбу в Кубке УЕФА продолжит "Стяуа", а киевляне завершили еврокубковый сезон.

В группе F шотландский "Селтик" дома нанес поражение английскому "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0, а португальская "Бенфика" дома переиграла датский "Копенгаген" со счетом 3:1. Шотландский клуб набрал 9 очков и гарантировал себе выход в плей-офф. Второй участник 1/8 финала от этой группы определится в матче "МЮ" (9 очков) и "Бенфики" (7 очков).

В группе Н неожиданное поражение в гостях от греческого клуба АЕК потерпел итальянский "Милан". Команда Карло Анчелотти проиграла со счетом 0:1. В другом матче французский "Лилль" и бельгийский "Андерлехт" сыграли вничью со счетом 2:2. "Милан" набрал 10 очков и вышел в плей-офф, а за вторую путевку поспорят АЕК (7 очков) и "Лилль" (6 очков).

Лента.ру

Фото AP и Reurters