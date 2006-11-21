Завершился матч Стяуа - Динамо

Завершился матч 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу в группе Е, в котором встречались киевское "Динамо" и "Стяуа" (Бухарест, Румыния). Ничья 1:1.

Составы команд и замены: Стяуа: 12 Черня, 3 Д.Гоян, 7 Оприцэ (56, Кристоча), 8 Овидиу Петре, 10 Дикэ (93, Ловин), 16 Николице, 18 Марин, 21 Теро, 22 Параскив (67, Редой), 24 Гионя, 27 Станчу. Динамо: 1 Шовковский, 4 Родолфо (46, Гавранчич), 8 Белькевич, 9 Клебер (67, Милевский), 10 Чернат (78, Ринкон), 16 Шацких, 20 Гусев, 30 Эль-Каддури, 37 Юссуф, 44 – Родриго, 81 – Маркович.

Обе команды замыкают таблицу своей группы, тем не менее заинтересованы бороться за 3-е место. Видимо, поэтому матч начался «без центра поля». Мяч быстро проходил поле от ворот до ворот, и уже в первые 15 минут у каждых ворот возникли по 3-4 опасные ситуации.

На 3-й минуте издали неточно пробил Станку. На 4-й на выходе сыграл Шовковский. На 6-й и 7-й минутах два прострела у ворот "Динамо" принесли неприятные обострения. Зато следующие две минуты повторили угрозы уже у румынских ворот: проход Шацких и мягкий прострел на Белькевича, а после углового неточно замкнул передачу Юссуф.

На 8-й минуте Оприцэ вывел на ударную позицию Теро, но тот промахнулся с 11 метров.

Чуть позже Родриго забросил мяч за защитников на выход Чернату. Еще через пару минут сам Родриго сильно пробивает штрафной в стенку, а Каддури идет на добивание... Еще через три – по воротам не попадает Гусев.

20-е минуты открылись двумя угловыми у ворот «Динамо».

Складывается равная игра с небольшим преимуществом Динамо (счет по ударам 9:4, по владению 54%).

И на 29-й минуте преимущество воплотилось в гол. Флорин Чернат подал дальний диагональный штрафной в борьбу на линию вратарской. Куда и рванули по 5-8 человек от каждой команды. Да так, мешая друг другу, никто мяча и не коснулся. И мяч мягко влетел в дальний нижний угол. 0:1.

На 39-й минуте Стяуа вполне могла отыграться. Николице прекрасно вывели один-на-один поперечным пасом. Но Шовковский кинулся навстречу… А через минуту «стопроцентный» момент уже у румынских ворот оказался не стопроцентным: Гусев не замкнул прострел вдоль лицевой линии.

В конца тайма Стяуа жмет, динамовцам нелегко в обороне.

1:0. Перерыв.

Сразу после перерыва мог отличиться Клебер, но не включил скорость, и выход один-на-один сорвался. На 48-й Белькевич дальним ударом второй раз забил мяч, но судья не засчитал гол, усмотрев с подсказки лайнсмена нарушение в борьбе на линии вратарской. А похожий удар Максима Шацких через четыре минуты прошел выше ворот.

На 56-й минуте завершить хорошую атаку (выход с пасом из глубины и острый прострел) динамовцам помешали румынские защитники.

Румыны стараются атаковать. Комбинационных, техничных вариантов при этом не показывают. Но напряжение растет, Шовковский раз за разом в игре. Да и судья взялся подравнивать игру: раздает желтые карточки при малейшей возможности: Юссуф, Гавранчич, Ринкон (!). Суперкурьез: Ринкон получил «горчичник», еще не выйдя на поле. Разминался на бровке.

Так и вышло. На 69-минуте румынам удалось из своего навала сделать гол. Дикэ принял мяч в 18 метрах прямо перед воротами в окружении одних динамовцев. Убрал под себя и дугой забросил в верхний угол. 1:1.

Еще один гол Динамо не засчитан (Шацких замкнул в ворота штрафной от Черната). Лайнсмен показывает оффсайд.

Теперь наваливается Динамо. Атака за атакой, но до остроты доводить не удается. На 83-й контратака Стяуа завершилась опасным ударом Петру, на 87-й едва не забил Николицэ.

Ничья 1:1.

Статистика матча (Стяуа - Динамо): удары по воротам – 11:20, фолы – 25:13, оффсайды – 1:3, угловые – 5:3, владение мячом – 48:52.

Одновременно с матчем Стяуа - Динамо завершились игры Реал - Лион (2:2), Селтик - Манчестер Юнайтед (1:0), Бенфика – Копенгаген (3:1), Лилль - Андерлехт (2:2), АЕК - Милан (1:0), Арсенал - Гамбург (3:1). Матч ЦСКА – Порту завершился ранее со счетом 0:2.