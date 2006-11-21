Завершился первый тайм матча Стяуа - Динамо

Завершился первый тайм в матче 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу в группе Е, в котором встречаются киевское "Динамо" и "Стяуа" (Бухарест, Румыния). Киевляне выигрывают 0:1.

Составы команд: Стяуа: 12 Черня, 3 Д.Гоян, 7 Оприцэ, 8 Овидиу Петре, 10 Дикэ, 16 Николице, 18 Марин, 21 Теро, 22 Параскив, 24 Гионя, 27 Станчу. Динамо: 1 Шовковский, 4 Родолфо, 8 Белькевич, 9 Клебер, 10 Чернат, 16 Шацких, 20 Гусев, 30 Эль-Каддури, 37 Юссуф, 44 – Родриго, 81 – Маркович.

Обе команды замыкают таблицу своей группы, тем не менее заинтересованы бороться за 3-е место. Видимо, поэтому матч начался «без центра поля». Мяч быстро проходил поле от штрафной до штрафной, и уже в первые 15 минут у каждых ворот возникли по 3-4 опасные ситуации.

На 3-й минуте издали неточно пробил Станку. На 4-й на выходе сыграл Шовковский. На 6-й и 7-й минутах два прострела у ворот "Динамо" принесли неприятные обострения. Зато следующие две минуты повторили угрозы уже у румынских ворот: проход Шацких и мягкий прострел на Белькевича, а после углового неточно замкнул передачу Юссуф.

На 8-й минуте Оприцэ вывел на ударную позицию Теро, но тот промахнулся с 11 метров.

Чуть позже Родриго забросил мяч за защитников на выход Чернату. Еще через пару минут сам Родриго сильно пробивает штрафной в стенку, а Каддури идет на добивание... Еще через три – по воротам не попадает Гусев.

20-е минуты открылись двумя угловыми у ворот «Динамо».

Складывается равная игра с небольшим преимуществом Динамо (счет по ударам 9:4, по владению 54%).

И на 29-й минуте преимущество воплотилось в гол. Флорин Чернат подал дальний диагональный штрафной в борьбу на линию вратарской. Куда и рванули по 5-8 человек от каждой команды. Да так, мешая друг другу, никто мяча и не коснулся. И мяч мягко влетел в дальний нижний угол. 0:1.

На 39-й минуте Стяуа вполне могла отыграться. Николице прекрасно вывели один-на-один поперечным пасом. Но Шовковский кинулся навстречу… А через минуту «стопроцентный» момент уже у румынских ворот оказался не стопроцентным: Гусев не замкнул прострел вдоль лицевой линии.

В конца тайма Стяуа жмет, динамовцам нелегко в обороне.

1:0. Перерыв.

Статистика первой половины (Стяуа - Динамо): удары по воротам – 6:11, фолы – 10:6, оффсайды – 1:0, угловые – 4:1, владение мячом – 49:51.

Одновременно с матчем Стяуа - Динамо проходят игры Реал - Лион (1:2), Селтик - Манчестер Юнайтед (0:0), Бенфика – Копенгаген (3:0), Лилль - Андерлехт (1:1), АЕК - Милан (1:0), Арсенал - Гамбург (0:1). Матч ЦСКА – Порту завершился ранее со счетом 0:2.