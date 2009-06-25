Менеджер Кличко опроверг информацию о бое с Валуевым

Менеджер братьев Кличко Бернд Бенте опроверг информацию о том, что чемпион мира по боксу по версии WBC (Всемирный боксерский совет) Виталий Кличко договорился о бое с чемпионом мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация) россиянином Николаем Валуевым. Об этом сообщает интернет-издание Fightnews. По словам Бенте, его клиента поединок с Валуевым не интересует.

Бенте подчеркнул, что драться с Валуевым не планирует ни один из братьев Кличко. По словам Бенте, Кличко хотят проводить поединки с боксерами, способными привлечь интерес СМИ и болельщиков - например, с американцем Крисом Арреолой или англичанином Дэвидом Хэем.

Менеджер украинских боксеров отметил, что у Валуева был шанс встретиться на ринге с Владимиром Кличко 20 июня 2009 года, но он отказался, и Кличко-младший договорился о бое с Русланом Чагаевым.

По словам Бенте, поединок одного из братьев Кличко с Валуевым возможен в начале 2010 года и состоится только в том случае, если россиянин защитит свой титул в поединке с американцем Джоном Руисом. Менеджер братьев Кличко также отметил, что титул чемпиона мира WBA для его клиентов не представляет особого интереса, потому что Владимир Кличко уже нокаутировал "временно недействующего чемпиона" WBA Чагаева, который победил Валуева в 2007 году.

"Зауэрланд (промоутер Валуева) ведет переговоры через прессу и, как всегда, только с самим собой", - заявил Бенте в интервью немецкому телеканалу RTL, сообщает интернет-издание Boxinscene. Сам Зауэрланд в интервью тому же телеканалу сказал, что в ближайшее время он продолжит переговоры с Виталием Кличко о бое с Валуевым.

О том, что Валуев и Кличко-старший предварительно договорились провести бой осенью 2009 года, 24 июня написала газета "Советский спорт". Оба боксера подтвердили эту информацию, но отметили, что окончательная договоренность о поединке еще не достигнута, а в ходе переговоров могут возникнуть различные сложности. Кличко связал возможные трудности переговорного процесса с тем, что, по словам украинца, за Валуева все решают промоутеры.

Лента.ру