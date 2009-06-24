Ребров возвращается в Киев

11-кратный чемпион трех стран (Украина, Турция, Россия) Сергей Ребров продолжит карьеру в киевском "Арсенале", пишет газета "Сегодня".

Легендарный футболист, который в составе "Рубина" стал чемпионом России, осенью мог бы встретиться с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов. Но в последнее время он перестал попадать в основу казанцев, и главное, как рассказал сам Ребров, его замучила тоска по жене и сыну, которые оставались в Киеве. 35-летний игрок поведал, что был бы рад продолжить карьеру в столице. Его желание сбылось. Сергей разрывает контракт с "Рубином", который был рассчитан еще на полгода, и уже этим летом воссоединится с семьей, выступая в футболке "Арсенала". А в Казани тем временем уже демонтировали спутниковую тарелку на теперь уже бывшем доме звезды.

"Я разговаривал с Ребровым. Он перейдет в "Арсенал", — сказал вчера тренер "канониров" Александр Заваров — Рассчитываю на Сергея, его авторитет. Пусть играет, забивает. Ну и что, что ему 35?! Он играл в ведущей команде России. А возраст... Я, например, до 37 играл".

"Арсенал" хотел заполучить Реброва еще в конце 2007-го, когда он выступал в "Динамо". Но тогда это не удалось. Свой первый официальный матч за "канониров" Сергей проведет 19 июля в Одессе против "Черноморца", а снова увидеть его на поле в столице (или Киевской области) можно будет 26 числа, когда "Арсенал" примет "Кривбасс". Где примет, еще неизвестно. В качестве домашней арены "канониры" заявили стадион им. Банникова на Печерске и бориспольский "Колос". А 23 августа в 6-м туре чемпионата Украины у Сергея будет шанс забить в ворота "Динамо".