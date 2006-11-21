Рекордсмен сборной Италии уходит из футбола

Бывший капитан сборной Италии по футболу Паоло Мальдини, владеющий рекордом по числу матчей в составе национальной команды (126), объявил, что завершит спортивную карьеру по окончании сезона-2006/07. Защитник, с 1985 года выступающий за "Милан", признался, что устал бороться со старой травмой колена.

"Сейчас мне очень тяжело, - признался Мальдини в интервью итальянскому изданию La Repubblica. - В данный момент я считаю, что в июне завершу карьеру". Отметим, что действующий контракт защитника с "Миланом" рассчитан как раз до окончания сезона.

Мальдини является одним из немногих игроков в современном футболе, которые на протяжении всей карьеры выступают за один клуб. Вместе с "Миланом" защитник семь раз становился чемпионом Италии, выиграл четыре Кубка страны, а также четыре Кубка европейских чемпионов.

Будучи рекордсменом сборной Италии по количеству сыгранных матчей, Мальдини объявил об уходе из сборной в 2002 году после того, как итальянцы сенсационно уступили сборной Корее в 1/8 финала чемпионата мира.

Лента.ру