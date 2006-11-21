Суркис советует Колесникову сместить Луценко и возглавить МВД

"Колесников хорошо бы смотрелся в прокуратуре или милиции. Это мое мнение. А еще лучше ему постараться сместить Луценко и стать Министром внутренних дел", - заявил журналистам президент ФК "Динамо"(Киев) Игорь Суркис в Бухаресте, куда прибыл на матч "Стяуа"-"Динамо" в рамках группового турнира Лиги чемпионов УЕФА. Так И. Суркис ответил на вопрос, как он относится к обвинениям, прозвучавших из уст народного депутата Бориса Колесникова, сообщает официальный сайт "Динамо"(Киев).

"Хочу отметить, что после всем известных событий более чем десятилетней давности УЕФА сняло с меня все обвинения. После этого я был избран в совет, состоящий из 11 президентов клубов. В него, среди прочих, входили лидеры "Ливерпуля", "Глазго Рейнджерс", "Милана", а возглавлял его Карл-Хайнц Руммениге, - сказал И. Суркис. - По рекомендации высших чиновников УЕФА я представлял в нем все клубы Восточной Европы. Здесь мы выработали новую модель Кубка УЕФА, по которой сейчас и проводится турнир. Выполнив свою миссию, совет был распущен, и в него были приняты новые члены. УЕФА меня вновь рекомендовала, но в тот период я стал президентом "Динамо", а на совещания нужно было приезжать часто, порой дважды в месяц".

"Задаю вопрос господину Колесникову, который говорит о надписи на лбу "коррупция". "Каким образом УЕФА меня вновь рекомендовала в совет президентов?" Мне кажется, что Колесников неправильно выбрал себе работу. Верховная Рада является законодательным органом, в котором вырабатываются решения, направленные на улучшение жизни наших людей. А Колесников хорошо бы смотрелся в прокуратуре или милиции. Это мое мнение. А еще лучше ему постараться сместить Луценко и стать Министром внутренних дел", - считает И. Суркис.

Он также заявил, что в матче "Шахтер"-"Рома" будет болеть однозначно за "Шахтер".

"За "Шахтер". Это однозначно. Я насколько часов назад в отеле встретил президента бухарестского "Динамо". Он сказал: "Умоляю, сделайте все возможное, но победите "Стяуа", - пояснил И. Суркис. При этом он подчеркну, что в его сердце "нет вражды по отношению к донецкому "Шахтеру". Там играют люди, которые отстаивают честь и достоинство нашей страны".

"Ринат Ахметов сказал, что "Динамо" делает все возможное, дабы снять Луческу с должности. Ему я отвечу так. Только сейчас я понимаю, что с Лобановским нужно было заключить пожизненный контракт. Чтобы он мог работать с "Динамо" максимально долго. Точно также, наверняка, Ахметов верит в Луческу. У него есть возможность заключить с этим тренером пожизненный контракт. Но я на это никак влиять не могу, так как являюсь президентом совершенно другого клуба. Я несу ответственность за результаты "Динамо", несу на себе финансовое бремя и многое другое. Но ни в коей мере не могу вмешиваться во внутренние дела "Шахтера", - сказал И. Суркис.

Говоря о том, что он ждет сегодняшней игры, И. Суркис, в частности, ответил: "Передо мной реабилитироваться не надо, ребята должны понимать, что они в долгу именно перед своими болельщиками. Победа над "Арсеналом" и "Шахтером" это хорошо, но они ни в коей мере команду не реабилитирует…".

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