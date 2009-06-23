Возвращение Шевы в «Динамо» откладывается

Андрей Шевченко остается в лондонском "Челси" еще на один год, пока у него будет действовать контракт с лондонцами. Возвращение в киевское "Динамо" также откладывается минимум на год.

"На сегодня Андрей - игрок "Челси" и будет проходить подготовку к сезону с этим клубом", - так прокомментировал переговоры между "Динамо" и "Челси" главный тренер киевлян Валерий Газзаев.

Он также сообщил, что чемпионы Украины не вели и не будут вести переговоров относительно футболиста московского ЦСКА Алексея Березуцкого. "Этот вопрос не рассматривался и не рассматривается. Хотя к Алексею отношусь с большим уважением".

Кроме того, Газзаев подтвердил, что грузинский защитник "Динамо" Малхаз Асатиани возвращается в московский "Локомотив".

По словам осетинского специалиста, продолжаются переговоры с двумя новичками. "Идут переговоры. Два новых игрока появятся обязательно. Прежде всего планируем укрепить оборону. Два основных центральных защитника вернутся на поле еще нескоро: Диакате в лучшем случае в сентябре, Михалик - вообще в ноябре-декабре. Повреждения также у Саблича и Несмачного. В то же время Бангура, Юссуф и Каддури по плану должны приступить к работе в общей группе с 1 июля", - приводит слова тренера газета "Спорт-Экспресс в Украине".

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