На победе ”Динамо” в матче со ”Стяуа” можно сказочно разбогатеть

Чтобы сохранить шансы занять третье место в группе, которое дает право играть в кубке УЕФА, «Динамо» нужно сегодня выигрывать у «Стяуа». Ничья эти шансы убивает: даже в случае равенства очков после последнего тура у «Стяуа» будет преимущество по личным встречам (румыны выиграли в Киеве 4:1). Если «Динамо» обыграет «Стяуа», то будет иметь значение, с каким счетом добыта эта победа и исход матчей последнего тура.

Букмекеры в «Динамо» не верят. На победу румын William Hill принимает ставки 20 к 1, А на реванш со счетом 4:1 – 100 к 1. Самым вероятным результатом букмекеры считают 1:0 и 2:0 в пользу «Стяуа» - 6 к 1. Забивать, по их мнению, будут Дикэ (6 к 1) и Оприцэ (7 к 1). Среди динамовцев, которые могут забить, первым ставят на Ринкона – 8,5 к 1.

Газета "Сегодня"