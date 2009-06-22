Ющенко договорился с Кличко о встрече

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по телефону поздравил Владимира КЛИЧКО с победой в поединке с Русланом ЧАГАЕВЫМ и пожелал ему крепкого здоровья для дальнейших свершений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в поздравлении говорится: «Примите самые искренние поздравления с очередной победой, которую Вы одержали в напряженной бескомпромиссной борьбе. Благодарю Вас за то, что прославляете нашу страну, демонстрируете непобедимость украинского духа. Вами гордится вся Украина».

В.ЮЩЕНКО договорился с В.КЛИЧКО о встрече по возвращении украинского чемпиона в Киев.