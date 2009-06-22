Фанаты проводили Тимощука в Германию

Вчера в петербургском аэропорту "Пулково-2" прошли проводы бывшего капитана "Зенита" Анатолия Тимощука, который улетел в Германию.

Акция, организованная фанатами питерского клуба за два часа до вылета полузащитника в Мюнхен, оказался вполне под стать достижениям футболиста в городе на Неве. Группа болельщиков, собравшаяся проводить зенитовского капитана, оказалась на подъездах к "Пулково-2" за три часа до мероприятия. "Мы - простые болельщики с виража стадиона "Петровский", - рассказал корреспонденту "СЭ" организатор акции Александр Местный. - Мы не входим ни в какие группировки, и сегодняшнее мероприятие проходит не под эгидой какого-либо фан-движения. Это - от души. Мы хотим поблагодарить Толю за все, что он сделал. В акции задействовано около шестидесяти человек, но мы не задержим Тимощука. Понимаем, что у него рейс, и не станем мучить его вопросами. Просто скажем спасибо за все, что он сделал".

Так и вышло. Встреча получилась кратковременной, но очень теплой. Тридцать человек образовали живой коридор вдоль дороги к аэропорту с фаерами в руках, а другая группа ненадолго перекрыла движение, растянув через проезжую часть баннер: "Спасибо за все, капитан". Тимощук в долгу не остался. Выйдя из автомобиля, он тепло попрощался с фанатами, завершив разговор фразой: "Таких болельщиков, как в Питере, нет больше нигде. Я запомню время, проведенное здесь, навсегда. Если честно, даже уезжать не хочется".

Спорт-Экспресс