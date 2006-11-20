Янукович обсудил с Бубкой подготовку к Генассамблее НОК

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с председателем Национального олимпийского комитета Украины Сергеем БУБКОЙ подготовку и повестку дня 20-й Генеральной Ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины, запланированной на 23 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно сообщению, стороны также обменялись мнениями относительно социального обеспечения спортсменов, создания в областных центрах Украины спортивных комплексов, которые отвечали бы современному уровню.

В сообщении также отмечается, что С.БУБКА поблагодарил премьер-министра за поддержку деятельности НОК, в частности, за предложение в 2007 году предусмотреть в бюджете 19 млн. грн. на деятельность комитета.